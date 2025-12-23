Минздрав усиливает защиту от гриппа: домам престарелых раздали вакцины и тесты

Минздрав расширяет готовность к росту заболеваемости гриппом на фоне множества случаев тяжелого течения болезни и летальных случаев от осложнений гриппа.

По сообщению пресс-службы ведомства, министерство здравоохранения закупило около 485 тысяч дополнительных доз вакцины против гриппа, которые в последние дни прибыли в аэропорт "Бен-Гурион". Уже сегодня утром началась поставка тысяч доз вакцины в больничные кассы по всей стране.

Кроме того, на фоне роста заболеваемости гриппом и с целью защитить группы риска министерство здравоохранения запускает специальную защитную кампанию в домах престарелых и гериатрических учреждениях по всей стране.

В рамках кампании 255 домам престарелых были распределены защитные наборы, включающие вакцины от гриппа, маски, препарат "Тамифлю" и тесты для диагностики гриппа: это должно помочь сократить количество тяжелых случаев заболевания и предотвратить масштабные вспышки среди уязвимых групп.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что заболеваемость гриппом находится на восходящем тренде, и рекомендует всему населению как можно скорее пройти вакцинацию. Хотя прививка от гриппа не предотвращает заражение полностью, она существенно снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений. Вакцина безопасна, она предоставляется бесплатно в больничных кассах.

В соответствии с принципом превентивной осторожности министерство здравоохранения рекомендует группам риска рассмотреть ношение масок в закрытых помещениях и при массовых скоплениях людей. Кроме того, рекомендуется ношение масок медицинским работникам и посетителям домов престарелых и гериатрических учреждений – для защиты подопечных и персонала.