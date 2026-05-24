Минэкономики предупреждает: китайское средство для прочистки засоров может быть опасным

Управление по стандартизации при министерстве экономики предупреждает население об опасности средства для прочистки канализационных труб китайского производства – средство продается в 500-граммовой упаковке, штрихкод 6976298410118. Товар продавался в Израиле в 2025 году.

Проверка, проведенная Институтом стандартов Израиля по поручению управления по стандартизации, показала, что товар не соответствует требованиям обязательного израильского стандарта, касающегося безопасности, упаковки и маркировки средств для прочистки труб.

В частности, на упаковке отсутствует маркировка на иврите, включая предупреждения о рисках и меры предосторожности, что может представлять опасность для потребителей при контакте с химическим веществом.

Владельцев средства для прочистки труб, изображенного на опубликованных фотографиях, просят немедленно прекратить его использование. Продажа данного товара в магазинах строго запрещена.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по электронной почте [email protected] или по телефону 074-7502300.

В минэкономики отметили, что управление по стандартизации регулярно проводит проверки продукции, подпадающей под действие обязательных стандартов. Нарушителям требований грозят санкции как в административном, так и в уголовном порядке.