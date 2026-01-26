Минздрав Израиля выпустил новые инструкции по сопровождению бывших заложников и их близких

Минздрав Израиля направил больничным кассам инструкции по дальнейшему лечению и реабилитации людей, переживших плен, а также по сопровождению их семей и семей погибших заложников.

В документе подчеркивается, что последствия похищения и пребывания в плену носят длительный характер и требуют постоянного медицинского и психосоциального наблюдения.

Согласно указаниям, каждый бывший заложник продолжит получать персональное сопровождение через медсестру-координатора, которая будет вести пациента и координировать помощь в кассе, специализированных клиниках, стационарах и у других специалистов. Кассам предписано обеспечить координатору доступ к врачу общей практики и социальной службе для консультаций и направления на лечение.

Отдельный блок посвящен семьям: кассы должны сохранить для ближайших родственников постоянный контакт с ответственными сотрудниками, помогать с координацией, снижать бюрократическую нагрузку и инициировать плановый переход к "обычной" медицинской рутине – обследованиям и регулярному наблюдению, а также содействовать реализации прав.

Даны указания по поддержке "ключевых помощников" вне ближайшего круга, которые длительно сопровождали семьи и сами столкнулись с психологическими или медицинскими проблемами: им должны обеспечить ускоренный доступ к первичной оценке и помощи в сфере психического здоровья.