Раввинский суд подвергся кибератаке: это месть раввина, связанного с преступностью

Сайт специального раввинского суда, занимающегося рассмотрением дел о сексуализированном насилии – так называемый суд раввина Шмуэля Элиягу – подвергся кибератаке: неизвестные осуществили около 457 миллионов одновременных входов на сайт.

Представители суда сообщают о двух серьезных кибератаках: несколько дней назад и в течение последних суток, сообщает "Кипа". Чтобы обрушить сайт, было осуществлено около 457 миллионов одновременных заходов, это парализовало деятельность серверов и остановило работу сайта.

Вторая атака, осуществленная в четверг вечером, была проведена, по всей видимости, при помощи ботов из Китая, США и других стран. Техническая служба сайта занимается восстановлением его работы.

Сообщается, что судьи особого раввинского суда, в том числе раввин Цион Буарон и раввин Аарон Ярхи в последнее время подвергаются различным нападениям: против них развешивают листовки, нападают на их и их приближенных, подделывают также подписи якобы от их имени.

"Кипа" указывает, что эта волна нападений может быть связано с раввином из Эльада, против которого особый раввинский суд выпустил недавно предупреждение для общественности в связи с эксплуатацией женщины, находящейся в бедственном положении. Речь идет о раввине, обладающем финансовыми возможностями и связанном с криминалитетом, который таким образом пытается отомстить суду. Представители особого раввинского суда подчеркивают, что продолжат решительно бороться с секс-преступниками.