FDA одобрило первый пероральный препарат для лечения послеродовой депрессии
Послеродовая депрессия (ПРД) ежегодно затрагивает миллионы женщин, но существующие методы терапии часто дают эффект слишком медленно. Новое средство обещает изменить ситуацию, предлагая более быстрый и удобный вариант лечения.
ПРД – одно из наиболее распространенных осложнений после родов. Считается, что с ней сталкивается примерно каждая седьмая женщина. Симптомы включают подавленное настроение, утрату энергии и трудности в формировании связи с ребенком. Однако почти половина случаев остается незамеченной, а помощь получают лишь немногие. Это состояние также напрямую связано с риском материнской смертности, включая случаи самоубийств и передозировок. Традиционные антидепрессанты могут начинать действовать только через несколько недель, а доступ к психотерапии ограничен. До недавнего времени единственным специализированным средством был брексанолон – внутривенный препарат, одобренный в 2019 году. Но его применение требует госпитализации и круглосуточного наблюдения, что делает лечение недоступным для многих женщин.
ZURZUVAE (зуранолон) стал первым препаратом в таблетированной форме, специально разработанным для ПРД. Решение FDA опирается на результаты двух масштабных исследований – ROBIN и SKYLARK, проведенных в рамках программы NEST. Женщины принимали зуранолон по 50 мг один раз в день в течение двух недель. В исследовании ROBIN уже к 15-му дню пациенты показали значительное снижение симптомов по сравнению с плацебо. А более крупное исследование SKYLARK подтвердило эффективность: улучшение наступало уже на 3-й день и сохранялось до 45-го дня, то есть месяц после завершения курса. Дополнительно было зафиксировано положительное влияние на усталость, утрату интереса и общее эмоциональное состояние.
Препарат в целом показал хорошую переносимость. Среди наиболее частых побочных эффектов отмечались сонливость, головокружение, усталость, диарея и инфекции мочевыводящих путей. В инструкции содержится предупреждение о влиянии на работу центральной нервной системы: после приема рекомендуется избегать вождения и любой деятельности, требующей концентрации, как минимум 12 часов. Главное преимущество зуранолона в том, что он начинает действовать гораздо быстрее традиционных антидепрессантов. Это критически важно, поскольку нелеченная ПРД отражается не только на здоровье матери, но и на развитии ребёнка, влияя на формирование привязанности и когнитивное развитие.
Благодаря таблетированной форме лечение становится доступнее, чем при использовании внутривенной терапии. Эксперты надеются, что это поможет сократить разрыв между количеством женщин, которым нужна помощь, и теми, кто реально ее получает.