Минздрав опубликовал рейтинг израильских больниц, составленный по отзывам пациентов

В период с ноября 2024 по март 2025 года министерство здравоохранения опросило 11553 пациентов израильских больниц и сопровождавших их лиц, уделив особое внимание терапевтическим и хирургическим отделениям. В нем не участвовали пациенты родильных, педиатрических, реабилитационных, женских отделений и отделений психиатрии и интенсивной терапии. По результатам исследования был составлен рейтинг.

Для участия в опросе необходимо было провести в стационаре не менее двух ночей.

По данным исследования, среди крупных медицинских центров лидирует больница "Сорока" в Беэр-Шеве, среди больших больниц – больница "Меир" в Кфар-Сабе, среди больниц среднего размера – "Кармель" в Хайфе, среди небольших больниц – "Ланиадо" в Нетании.

Общий индекс удовлетворенности пациентов выглядит следующим образом: "Ланиадо" – 88%, "А-Скотти" – 87%, "А-Мишпаха а-Кдоша" – 86%, "Маяней а-Йешуа" – 86%, "Йосефталь" – 86%, "Сорока" – 85%, "Зив" – 85%, "Кармель" – 85%, "Бней Цион" – 84%, "Меир" – 84%, "Бейлинсон" – 83%, "Ихилов" – 83%, "А-Эмек" – 83%, "Шиба" – 83%, "Асута-Ашдод" – 82%, "Шаарей Цедек" – 82%, "А-Шарон" – 82%, РАМБАМ – 81%, "Адаса Эйн-Керем" – 80%, "Каплан" – 80%, "Барзилай" – 79%, "Шамир" – 78%, "Вольфсон" – 78%, "Адаса Ар-Цофим" – 75%, "Пория" – 74%.