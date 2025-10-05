x
05 октября 2025
последняя новость: 16:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
05 октября 2025
05 октября 2025
последняя новость: 16:45
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

"Штраус" сообщает об ошибке: вместо йогурта PRO-ваниль в баночки положили йогурт с манго

Минздрав
время публикации: 05 октября 2025 г., 16:31 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 16:34
"Штраус" сообщает об ошибке: вместо йогурта PRO-ваниль в баночки положили йогурт с манго
Пресс-служба министерства здравоохранения

Компания "Штраус" опубликовала обращение к потребителям, в соответствии с которым из-за ошибки при производстве в баночки йогурта PRO (с повышенным содержанием белка) 0% жирности вместо йогурта с ванильным вкусом, как указано на упаковке, был помещен белый йогурт с кусочками манго.

Речь идет об упаковках по 200 граммов йогурта "PRO-ваниль", штрих-код 7290112330352 и без указанного на упаковке срока годности. В "Штраус" подчеркивают, что в составе и пищевой ценности фактического продукта в сравнении с указанным на упаковке есть различия, хотя продукт безопасен для употребления, и в разделе аллергенов изменений нет. В баночки вместо ванильного йогурта был расфасован йогурт с кусочками манго – также 0% жирности и без сахара, с подсластителем.

Важно, что данный продукт можно употреблять до срока годности 06.10.2025. Для дополнительной информации можно обратиться в службу потребителей "Штраус" по телефону *6860, или написав на сайте компании https://www.strauss-group.co.il/contact-us.

Здоровье
