Исследователи связывают промышленные химикаты с болезнью Паркинсона

Длительное воздействие химических веществ, применяемых при обезжиривании и химической чистке металлов, может повысить риск развития болезни Паркинсона, сообщает новое исследование, опубликованное в журнале Neurology. Пожилые люди, проживающие в районах с наибольшей концентрацией трихлорэтилена (ТХЭ) в воздухе, имеют на 10% больший риск заболеть болезнью Паркинсона по сравнению с жителями территорий с минимальным уровнем этого вещества, говорят ученые.

Более того, исследование показало, что у людей, живущих на расстоянии от одной до пяти миль по направлению ветра от завода в Орегоне, где используется трихлорэтилен, вероятность развития болезни Паркинсона возрастает в четыре раза. По данным Национального института рака США, трихлорэтилен признан канцерогеном: он вызывает рак почек и связан с повышенным риском развития рака крови и печени. Это стойкий загрязнитель, который можно обнаружить в воздухе, воде и почве по всей территории страны. Согласно отчету Агентства по охране окружающей среды США (EPA) за 2000 год, до 30% питьевой воды в США содержат следы ТХЭ.

Для исследования ученые проанализировали данные программы Medicare, выбрав пожилых людей старше 67 лет, у которых впервые диагностировали болезнь Паркинсона в период с 2016 по 2018 год. Каждый случай заболевания сравнивался с пятью людьми того же возраста без диагноза. В общей сложности исследование охватило около 222 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона и более 1,1 миллиона человек без заболевания. Используя почтовые индексы и данные EPA, исследователи рассчитали уровень воздействия ТХЭ для каждого участника за два года до постановки диагноза.

Результаты показали, что высокий уровень воздействия трихлорэтилена связан с повышенным риском развития болезни Паркинсона, даже после учета других факторов риска. Ученые также определили несколько географических "горячих точек" с наибольшими выбросами ТХЭ – главным образом в промышленном регионе Ржавого пояса. Среди трех крупнейших источников загрязнения, зарегистрированных в 2002 году, два были связаны с повышенным риском заболевания.

На одном из предприятий, в частности, в городе Ливан (штат Орегон), где производится литий-ионные аккумуляторы, риск развития болезни Паркинсона заметно возрастал у людей, живущих ближе к заводу. Те, кто проживал в радиусе от одной до пяти миль по ветру от предприятия, болели более чем в четыре раза чаще, чем жители, находившиеся на расстоянии пятнадцати километров и дальше.