Минздрав сообщает об отмене запрета купаться на пляжах Тель-Авива

Минздрав сообщает о снятии запрета на купание на пляжах Тель-Авива. Напомним, ранее было запрещено купаться на пляжах Иерушалаим и А-Нифрад в связи с попавшими в море сточными водами вследствие дождей. Новые пробы воды показали нормальные результаты.

Стоит напомнить, что по прогнозам в ближайшие дни возобновятся дожди, что приведет к повторному запрету на купание. Минздрав также напоминает, что купаться можно только на централизованных пляжах.