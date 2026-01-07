x
07 января 2026
Здоровье

Минздрав сообщает об отмене запрета купаться на пляжах Тель-Авива

Минздрав
Средиземное море
Тель-Авив
время публикации: 07 января 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 13:33
Минздрав сообщает об отмене запрета купаться на пляжах Тель-Авива
Miriam Alster/FLASH90

Минздрав сообщает о снятии запрета на купание на пляжах Тель-Авива. Напомним, ранее было запрещено купаться на пляжах Иерушалаим и А-Нифрад в связи с попавшими в море сточными водами вследствие дождей. Новые пробы воды показали нормальные результаты.

Стоит напомнить, что по прогнозам в ближайшие дни возобновятся дожди, что приведет к повторному запрету на купание. Минздрав также напоминает, что купаться можно только на централизованных пляжах.

