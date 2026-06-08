Впервые человеку пересадили несколько органов свиньи

53-летний мужчина с подтвержденной смертью мозга стал первым человеком, которому одновременно пересадили две почки и целую печень от генетически модифицированной свиньи. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Med. Операция прошла в Китае, а функционирование органов поддерживалось почти пять суток с согласия семьи пациента. В течение первых 24 часов врачи не зафиксировали признаков немедленного отторжения трансплантатов.

Ранее ксенотрансплантация – пересадка органов животных человеку – обычно ограничивалась одним органом. Пациентам уже пересаживали свиные сердца, почки, а также отдельные фрагменты печени и легких, однако одновременная пересадка нескольких органов до сих пор не проводилась.

Мужчина страдал хроническим заболеванием почек и перенес кровоизлияние в мозг. Его собственная печень оставалась здоровой, поэтому ее пересадили другому пациенту. Для операции использовали органы свиньи с шестью генетическими модификациями. У животного удалили три гена, связанных с иммунным отторжением, и добавили три человеческих гена, которые помогают снизить риск нарушений свертываемости крови. Через 19 часов после трансплантации печень начала вырабатывать желчь и демонстрировала признаки нормальной работы. Показатели креатинина и мочевины, повышенные из-за почечной недостаточности, также пришли в норму, что указывало на функционирование пересаженных почек.

Однако спустя примерно полтора дня врачи заметили первые признаки иммунного ответа. В тканях органов появились воспалительные клетки, а свиные клетки постепенно начали замещаться человеческими. Кроме того, в печени были обнаружены небольшие участки повреждения тканей и образования тромбов. Исследователи считают, что определенный тип иммунных клеток, выявленный в пересаженных органах, может стать новой мишенью для препаратов, которые помогут снизить риск отторжения в будущем.