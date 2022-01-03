Зандберг подписала указ, временно запрещающий охоту
Министр экологии Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) подписала указ, запрещающий в стране охоту до конца охотничьего сезона, который заканчивается 31 января.
Запрет издан в связи со вспышкой в Израиле птичьего гриппа и опасениями, что эта болезнь может передаться людям.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 января 2022
Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Нахалале, заражены около 42 тысяч индеек
Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Нахалале, заражены около 42 тысяч индеек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 декабря 2021
Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро
Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 декабря 2021
Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом
Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2021
Нафтали Беннет провел совещание по вопросу распространения "птичьего гриппа"
Нафтали Беннет провел совещание по вопросу распространения "птичьего гриппа"