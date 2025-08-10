x
10 августа 2025
10 августа 2025
10 августа 2025
10 августа 2025
БАГАЦ издал временный запрет на увольнение Баарав-Миары

время публикации: 10 августа 2025 г., 23:11 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 23:15
БАГАЦ издал временный запрет на увольнение Баарав-Миары
Oren Ben Hakoon/POOL

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал временный запрет на увольнение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг написал в своем вердикте: "Решение об увольнении юридического советника правительства не вступит в силу со всеми вытекающими из этого последствиями до принятия иного решения".

"В частности, не будет каких-либо изменений в том, что касается полномочий юридического советника правительства, принятого порядка работы между правительством и юридическим советником, в нормативном статусе. Кроме этого не будет объявлен преемник или исполняющий обязанности".

Напомним, что 4 августа правительство приняло решение об увольнении Гали Баарав-Миары.

Незамедлительно была подана апелляция против этого решения. Судья Солберг издал временный запрет на исполнение этого решения. Рассмотрение апелляции назначено на 3 сентября.

Судья Солберг раскритиковал распоряжение, которое отдал министр связи Шломо Караи сотрудникам своего министерства игнорировать распоряжения и решения юридического советника правительства. "Это распоряжение не может не вызывать сожаления", – говорится в вердикте.

