x
10 августа 2025
|
последняя новость: 12:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2025
|
10 августа 2025
|
последняя новость: 12:09
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источник: харедим угрожают блокировать "Бен-Гурион", если аресты студентов ешив продолжатся

время публикации: 10 августа 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 12:06
Источник: харедим угрожают блокировать "Бен-Гурион", если аресты студентов ешив продолжатся
Moshe Shai/FLASH90

Ультраортодоксы, протестующие против арестов отказников-харедим, получивших повестки от ЦАХАЛа, угрожают блокировать работу международного аэропорта "Бен-Гурион". Об этом на своей странице в соцсети X пишет журналист Авраам Фрайнд, политический обозреватель сайта "Бе-хадрей харедим".

Согласно этому источнику, ультраортодоксы в течение длительного периода готовятся препятствовать работе аэропорта "Бен-Гурион", если аресты студентов ешив продолжатся. Журналист пишет о наличии плана "полного прекращения авиасообщения Израиля".

Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 августа 2025

Раввин Ландо призывает харедим вывести инвестиции из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 08 августа 2025

В ультраортодоксальных районах Иерусалима распространяются инструкции по противодействию призыву в армию
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Акция протеста харедим: перекрыта 4-я трасса