Источник: харедим угрожают блокировать "Бен-Гурион", если аресты студентов ешив продолжатся

Ультраортодоксы, протестующие против арестов отказников-харедим, получивших повестки от ЦАХАЛа, угрожают блокировать работу международного аэропорта "Бен-Гурион". Об этом на своей странице в соцсети X пишет журналист Авраам Фрайнд, политический обозреватель сайта "Бе-хадрей харедим".

Согласно этому источнику, ультраортодоксы в течение длительного периода готовятся препятствовать работе аэропорта "Бен-Гурион", если аресты студентов ешив продолжатся. Журналист пишет о наличии плана "полного прекращения авиасообщения Израиля".

Официальных заявлений по этому поводу пока не было.