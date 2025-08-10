Депутат Рол объявил об уходе их политики

Депутат Кнессета Идан Рол объявил о решении не баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.

В связи с этим депутат Рол объявил об уходе из Кнессета.

"Я не намерен баллотироваться на выборах и поэтому правильно с моей стороны уже сейчас, в начале парламентских каникул, подать в отставку", – заявил Рол.

Идан Рол был избран в Кнессет от списка "Еш Атид" и занимал пост заместителя министра иностранных дел. В январе 2025 года он объявил о выходе из "Еш Атид" и создании самостоятельной фракции в Кнессете.

Глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Желаю Идану Ролу успехов в дальнейшем пути".