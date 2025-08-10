ЦАХАЛ: более 130 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы

В операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы впервые приняли участие вместе с ЦАХАЛом семь государств: Иордания, ОАЭ, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды и Италия.

Воздушным путем в сектор был доставлен 131 контейнер.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводилась в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.