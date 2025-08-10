В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На улице А-Писга в Иерусалиме автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 29 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.