x
10 августа 2025
|
последняя новость: 22:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2025
|
10 августа 2025
|
последняя новость: 22:20
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
время публикации: 10 августа 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 21:28
В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
Flash90. Фото: Я.Науми

На улице А-Писга в Иерусалиме автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 29 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

В Ашдоде в результате ДТП погиб водитель
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

ДТП в Галилее, погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 августа 2025

Жертвами ДТП в Бразилии стали 11 человек, более 40 получили травмы