В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 10 августа 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 21:28
На улице А-Писга в Иерусалиме автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 29 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек", его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
