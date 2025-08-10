Нетаниягу сделает заявление для СМИ. "Дам ответ правым"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, выступая на заседании правительства, что намерен сделать заявление.

"Сегодня вечером я сделаю заявление и отвечу тем, кто думает, что охраняет меня справа", – сказал глава правительства. "У правых есть особый талант обваливать правительства "Ликуда", за что мы платим потом очень высокую цену", – отметил Нетаниягу.

Судя по всему, Нетаниягу намерен дать ответ на обвинения со стороны министра финансов Бецалеля Смотрича, который считает решение военно-политического кабинета по Газе половинчатым и не ведущим к победе. Как сообщает "Кан Бет", на заседании военно-политического кабинета он резко возражал против представленного плана. "Если это все, что мы собираемся делать, то лучше остановиться сейчас, пойти к народу и спросить его мнение на выборах", – сказал Смотрич.

Вечером 9 августа Смотрич опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал главу правительства Биньямина Нетаниягу и утвержденное военно-политическим кабинетом решение о захвате города Газы с целью давления на ХАМАС. "К сожалению, на последнем заседании военно-политического кабинета я потерял веру в то, что премьер-министр может и хочет привести ЦАХАЛ к решительной победе. Премьер-министр и кабинет поддались слабостям, позволили эмоциям победить разум и снова решили начать военную операцию, цель которой не решительная победа, а лишь оказание давления на ХАМАС, чтобы принудить его к частичной сделке по освобождению заложников, при этом ясно заявляя, что если ХАМАС согласится на сделку, мы тоже согласимся снова остановиться, снова отступить, позволить ему восстановиться и снова вооружиться. И так без конца. Так не побеждают, так не возвращают заложников, так не выигрывают войну", – заявил Смотрич.