Юрсоветница правительства вновь требует создания государственной комиссии по расследованию 7.10

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара опубликовала письмо, приуроченное к очередному заседанию правительства, на котором обсуждается вопрос создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года.

В этом документе она подчеркивает, что постоянное затягивание с созданием государственной комиссии наносит ущерб способности государства расследовать допущенные ошибки в будущем, а тот факт, что проверка фактов проводится пока только канцелярией государственного контролера, подрывает исключительную важность поиска истины.

Гали Баарав-Миара подчеркивает: вместо того, чтобы расследование велось государственной следственной комиссией, имеющей все необходимые для этого полномочия, факты вскрываются по мере расследования событий 7 октября государственным контролером.

Юридическая советница напоминает, что предыдущее – примерно того же плана – обоснование необходимости создания государственной комиссии по расследованию событий 7.10 она давала в мае текущего года, и тогда правительство объяснило невозможность создания следственной комиссии расширением военных действий в секторе Газы.

Тогда БАГАЦ принял решение отложить возобновление рассмотрения требования о создании комиссии на 90 дней, и этот срок истек 10 августа. Баарав-Миара подчеркивает: по вопросу необходимости создания государственной комиссии по расследованию обстоятельств 7 октября нет разногласий, поэтому необходимо как можно скорее завершить обсуждение и распорядиться создать эту комиссию.

Она указывает, что фактическое начало работы комиссии ожидается не ранее чем через несколько месяцев после решения о ее создании, в то время как продолжение уклонения от решения создать комиссию необратимо меняет ситуацию на местах, что существенно осложнит расследование в будущем.

"Напоминаю, что в октябре текущего года с начала войны пройдет уже два года: это существенный промежуток времени, который наносит ущерб доказательной базе и эффективности будущего расследования, а также ставит под вопрос показания, которые будут даны в ходе расследования", – подчеркивает Баарав-Миара.