03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
Израиль

МИД призвал туристов проявлять повышенную осторожность при поездках в Беларусь

Беларусь
Литва
МИД
время публикации: 03 ноября 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 21:11
Фото NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел Израиля рекомендует гражданам, находящимся в Беларуси, проявлять повышенную осторожность в связи с инцидентами, приведшими к временному закрытию сухопутного пограничного перехода между Литвой и Беларусью.

В предупреждении, опубликованном МИДом, содержится рекомендация израильтянам, планирующим поездку в Беларусь наземным транспортом, оценить ее необходимость в настоящий момент или рассмотреть возможность использования воздушного транспорта. Израильтянам, находящимся в Беларуси и желающим вернуться домой, рекомендуется вылететь из Минска в другие пункты назначения, из которых можно добраться в Израиль.

Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября, закроет пропуск автотранспорта через границу с Беларусью с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновала свое решение инцидентами с проникновением в ее воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

Между Израилем и Беларусью в настоящий момент нет прямого авиасообщения.

Израиль
