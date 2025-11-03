МИД призвал туристов проявлять повышенную осторожность при поездках в Беларусь

Министерство иностранных дел Израиля рекомендует гражданам, находящимся в Беларуси, проявлять повышенную осторожность в связи с инцидентами, приведшими к временному закрытию сухопутного пограничного перехода между Литвой и Беларусью.

В предупреждении, опубликованном МИДом, содержится рекомендация израильтянам, планирующим поездку в Беларусь наземным транспортом, оценить ее необходимость в настоящий момент или рассмотреть возможность использования воздушного транспорта. Израильтянам, находящимся в Беларуси и желающим вернуться домой, рекомендуется вылететь из Минска в другие пункты назначения, из которых можно добраться в Израиль.

Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября, закроет пропуск автотранспорта через границу с Беларусью с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновала свое решение инцидентами с проникновением в ее воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

Между Израилем и Беларусью в настоящий момент нет прямого авиасообщения.