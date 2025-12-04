x
Израиль

Замир представил Форуму Генштаба итоговый доклад по расследованию комиссии Сами Турджемана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 декабря 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 19:00
Замир представил Форуму Генштаба итоговый доклад по расследованию комиссии Сами Турджемана
Avshalom Sassoni/Flash90

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир представил Форуму Генштаба итоговый доклад по результатам работы экспертной группы Сами Турджемана, проверявшей качество расследований провала 7 октября 2023 года. Итоговый документ содержит выводы и уроки, сформулированные начальником Генштаба на основе рекомендаций экспертов, а также основные моменты по внедрению данных выводов в рабочие планы ЦАХАЛа на ближайшие годы.

Эяль Замир сообщил, что для максимальной эффективности и синхронизации всех будущих процессов по реализации рекомендаций будет создана специальная руководящая группа во главе с его заместителем. В ближайшие дни будет проведено специальное совещание Форума Генштаба, на котором будут представлены комментарии генералов и подробно изложен процесс внедрения рекомендаций, за который будут отвечать иразличные подразделения.

В своем итоговом отчете Замир обозначил несколько основных направлений, на изменении которых ЦАХАЛ сосредоточится в ближайшие годы, в том числе ведение войны в условиях внезапности – как ориентир для оперативной готовности ЦАХАЛа, создание норм боевой и дежурной готовности как части оперативной организационной культуры, усиление профессии разведки и упорядочивание профессиональных процессов в разведуправлении, наземный маневр как центральный компонент оперативных возможностей ЦАХАЛа и как основа для достижения победы, повышение профессионализма офицерского состава с упором на улучшение знаний, порядок сертификации и поддержание боевой компетентности.

В рамках этих шагов Замир распорядился создать специальную следственно-аналитическую группу по изучению программы "Иерихонская стена", которую возглавит генерал-майор резерва Рони Нума, группа должна представить свои выводы в кратчайшие сроки.

