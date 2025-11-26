Окружение Каца атакует Замира: "Перешел красную черту, его слова граничат с мятежом"

В окружении министра обороны Израиля Исраэля Каца резко отреагировали на беспрецедентное публичное заявление начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира, который раскритиковал решение министра пересмотреть выводы "комиссии Турджемана" по провалу 7 октября и заморозить назначения на высшие должности в армии. Об этом сообщает корреспондентка "Кан" Кармела Менаше.

По данным "Кан", приближенные Каца заявляют, что Замир "перешел красную черту, а его слова граничат с подстрекательством и мятежом", поскольку речь идет о публичной критике решения политического руководства страны. В окружении Каца подчеркивают, что начальник генштаба подчинен правительству и министру обороны, а не наоборот, и должны быть сохранены "правильные границы" между военным и политическим эшелонами.

24 ноября начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир выступил с крайне жестким заявлением в адрес министра обороны Исраэля Каца, который ранее заявил о решении пересмотреть "расследование расследований" Сами Турджемана и в связи с этим заморозить назначения и отставки высших офицеров ЦАХАЛа на 30 дней. Свое решение Исраэль Кац аргументировал тем, что глава генштаба не уведомил его о персональных выводах в отношении высокопоставленных генералов, о которых было объявлено накануне. Эяль Замир сообщил, что о данном решении министра обороны он узнал из СМИ, в то время как инспектировал штабные военные учения "Маген Оз" в районе Голанских высот. "Отчет комиссии Турджемана изначально был предназначен для изучения и рассмотрения именно начальником Генштаба с целью анализа качества расследований провала 7 октября и извлечения уроков ЦАХАЛом, а не для использования его в политических целях", – подчеркнул глава генштаба. Он выразил недоумение решением министра обороны бросить тень на отчет, который в течение семи месяцев готовили 12 генералов и бригадных генералов и который был представлен министру лично главой генштаба. "Комиссия выслушала сотни свидетельств, провела глубокий анализ и осуществила профессиональный тщательный процесс проверок, – указал Замир. – Альтернативная тридцатидневная проверка со стороны контролера оборонной системы, при всем уважении, не релевантна". Генерал-лейтенант Эяль Замир напомнил, что министр обороны Исраэль Кац ранее был проинформирован, что одно из первых решений начальника Генштаба ЦАХАЛа по итогам отчета – провести углубленное расследование арабского плана "Иерихонская стена". "ЦАХАЛ – единственная структура в Израиле, которая тщательно расследовала собственные просчеты и взяла на себя ответственность за них, – подчеркивает Замир. – Если для завершения картины потребуется дополнительная проверка – она должна быть выполнена внешней комиссией, не связанной с ЦАХАЛом, объективной и независимой, и эта проверка должна включить исследование межорганизационных и межуровневых процессов, предшествовавших провалу 7 октября – включая взаимодействие между военным и политическим руководством". "Что касается персональных выводов – речь идет о внутренних шагах в ЦАХАЛе, которые не требуют чьего-либо утверждения, – подчеркивает далее глава Генштаба. – Намек на то, что критерии, которые были изучены крайне тщательно, неравны – недопустим, с учетом времени и изучения вопроса, которые глава Генштаба лично вложил в решение в отношении каждого офицера". Эяль Замир подчеркнул, что замораживание "сверху" решения главы генштаба еще на 30 дней наносит ущерб боеспособности армии и процессу ее готовности к непосредственным задачам. Глава генштаба указал, что он продолжит проводить заседания по назначениям согласно плану и в соответствии со своими полномочиями, и представит их министру для утверждения, как требуют установленные процедуры.

После этого заявления Замира премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызывал на отдельные беседы министра обороны и начальника генштаба. После чего СМИ сообщали о возможной смене главы оборонного ведомства.