08 декабря 2025
Израиль

Голан: "Нетаниягу сделал безопасность государства заложником своих личных интересов"

Яир Голан
время публикации: 08 декабря 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 15:32
Голан: "Нетаниягу сделал безопасность государства заложником своих личных интересов"
В понедельник, 8 декабря, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Символика, избранная партией "Оцма Иегудит" для значка, которая напоминает символику борьбы за спасение заложников – это оскорбление тех, кто находился в руках террористов, тех, кто спасал их, тех, кто погиб за них. Это плевок в лицо всему Израилю".

"Коалиция продвигает законы, которые уничтожают демократию. Мы продолжим бороться и, по счастью , в этой фракции достаточно энергии, чтобы бороться", – сказал Голан.

"Нетаниягу оставляет безопасность на произвол судьбы. Он назначает на должности глав силовых структур людей, главным критерием при оценке которых является лояльность. Так было с Давидом Зини, назначенным на должность главы ШАБАКа, несмотря на то, что он не имеет никакого опыта в области разведки. Сейчас эта же история повторяется с Романом Гофманом и его назначением на должность главы "Мосада". Гофман – отличный офицер, он служил под моим командованием в Северном округе. Но у него нет никакого опыта в разведывательной работе, и его назначение ставит под вопрос профессионализм разведслужбы государства Израиль. Нетаниягу сделал безопасность государства заложником своих личных интересов", – резюмировал лидер фракции "Демократим".

