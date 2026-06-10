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Израиль

Суд продлил арест четверых участников погрома возле дома судьи Ноама Сольберга

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 10 июня 2026 г., 13:10 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 13:10
Суд продлил арест четверых участников погрома возле дома судьи Ноама Сольберга
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Иерусалима продлил еще на четыре дня срок содержания под стражей четверых подозреваемых в беспорядках возле дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга во время насильственной акции протеста ультрарелигиозных радикалов.

Ранее суд распорядился освободить 48 участников беспорядков под домашний арест, однако 19 из них были не отпущены домой, а переданы военной полиции, поскольку выяснилось, что 18 человек уклоняются от призыва, а один человек числится дезертиром.

В числе четырех задержанных, арест которых был продлен решением суда, также находится один дезертир. Кроме того, несовершеннолетний, задержанный по этому делу, пока останется под домашним арестом.

Израиль
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