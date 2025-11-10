x
10 ноября 2025
Израиль

Арест главы "Гистадрута" продлен на четыре дня

время публикации: 10 ноября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 13:26
Арест главы "Гистадрута" продлен на четыре дня
Tomer Neuberg/Flash90

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок ареста председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида на четыре дня. Лидер профсоюзной организации является подозреваемым по делу "Рука руку моет".

Судья Дорит Сабан-Ной заявила на слушаниях: "По всей видимости, Гистадрут управлялся как частный бизнес". Она отметила, на ключевые должности люди назначались по усмотрению главы "Гистадрута". По ее словам, в ходе расследования "подозрения стали еще более убедительными".

Ранее по этому делу, помимо Арнона Бар-Давида и его жены, были арестованы директор департамента корпораций в "Гистадруте" Шеви Михаэли, председатель рабочего комитета "Израильских железных дорог" Лиав Элиягу, глава крупной страховой компании Эзра Габай и его сын Асаф Габай, бизнесмен Даниэль Зиграйх. Также были задержаны для допроса два мэра, десятки руководящих членов профсоюзных организаций и муниципальных структур. В частности, были задержаны и отпущены на ограничительных условиях два сотрудника института Вингейта и высокопоставленный спортивный чиновник.

