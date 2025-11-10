Бен-Гвир о смертной казни для террористов: "Следующему Баргути будет не с кем встречаться"

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир на заседании фракции сообщил, что "Оцма Иегудит" выносит на голосование один из своих флагманских законопроектов.

"Сегодня мы выносим на голосование один из важнейших законов – закон о смертной казни для террористов, – отметил Бен-Гвир. – И я ожидаю, что все партии коалиции и сионистские партии оппозиции проголосуют за этот закон. Мы должны выступить единым фронтом против пособников террористов – Тибм, Удэ и других, которые пытаются спасти жизнь своим товарищам".

"Я пришел сюда прямо из Верховного суда, где Ахмад Тиби требовал предоставить ему возможность встретиться с Маруаном Баргути, – продолжил министр внутренней безопасности. – Если законопроект будет принят, следующим Баргути встречаться будет не с кем. Я еще раз призываю всех поддержать этот законопроект".