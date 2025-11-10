x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 15:37
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир о смертной казни для террористов: "Следующему Баргути будет не с кем встречаться"

Итамар Бен-Гвир
Кнессет
Законы
Оцма Иегудит
время публикации: 10 ноября 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 15:17
Бен-Гвир о смертной казни для террористов: "Следующему Баргути будет не с кем встречаться"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир на заседании фракции сообщил, что "Оцма Иегудит" выносит на голосование один из своих флагманских законопроектов.

"Сегодня мы выносим на голосование один из важнейших законов – закон о смертной казни для террористов, – отметил Бен-Гвир. – И я ожидаю, что все партии коалиции и сионистские партии оппозиции проголосуют за этот закон. Мы должны выступить единым фронтом против пособников террористов – Тибм, Удэ и других, которые пытаются спасти жизнь своим товарищам".

"Я пришел сюда прямо из Верховного суда, где Ахмад Тиби требовал предоставить ему возможность встретиться с Маруаном Баргути, – продолжил министр внутренней безопасности. – Если законопроект будет принят, следующим Баргути встречаться будет не с кем. Я еще раз призываю всех поддержать этот законопроект".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

Смотрич отказался возобновить голосование с коалицией
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

"Дегель а-Тора" проголосует против закона о смертной казни для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

ШАБАК пересмотрел свою позицию по поводу смертной казни для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

"Оцма Иеугдит" продвигает законопроект о смертной казни для террористов