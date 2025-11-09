x
Израиль

Джаред Кушнер прибыл в Израиль, в понедельник ожидается прибытие Стива Виткоффа

Газа
Израиль
США
Дональд Трамп
время публикации: 09 ноября 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 19:49
Джаред Кушнер прибыл в Израиль, в понедельник ожидается прибытие Стива Виткоффа
AP Photo/Alex Brandon

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Израиль прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, завтра, 10 ноября, ожидается прибытие Стива Виткоффа.

По информации "Аруц-7", https://www.inn.co.il/flashes/1081792 10 ноября Кушнер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В сообщении "Кан Бет" говорилось, что прибытие советников президента США в Израиль свидетельствует о намерении США перейти к реализации второго этапа плана Трампа.

Джаред Кушнер и Стив Виткофф были в Израиле в конце октября, они присутствовали на открытии Штаба по координации действий США и Израиля в Кирьят-Гате.

Израиль
