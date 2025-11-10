x
10 ноября 2025


последняя новость: 18:46

Израиль

Левин рекомендовал БАГАЦу отклонить петиции против передачи расследования по "Сде-Тейман" Ашеру Куле

время публикации: 10 ноября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 18:50

Министр юстиции Ярив Левин передал в БАГАЦ ответ, касающийся расследования утечки следственных материалов из изолятора "Сде-Тейман".

В документе, переданном через адвокатов Циона Амира и Инона Сертеля, указывается, что министр юстиции действует в рамках своих полномочий, в соответствии с законом и ощущением долга перед обществом. В ответе говорится: "Передача контроля за расследованием судье в отставке Ашеру Куле – это не только возможность установить истину, но и шаг, который призван вернуть общественное доверие ко всей правоохранительной системе".

В ответе содержится рекомендация отклонить петиции, поданные против этого назначения.

В воскресенье, 9 ноября, БАГАЦ издал временный вердикт по делу о контроле за расследованием в отношении бывшего военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. Вердикт запрещает юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре и главе Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей отставному судье Ашеру Куле приступать к исполнению обязанностей до публикации решения БАГАЦа по апелляциям, которые будут рассматриваться 11 ноября.

Израиль
