Мир

Главы МИД 25 стран потребовали от Израиля немедленно пропустить в Газу гуманитарную помощь

Газа
Война с ХАМАСом
Европейский Союз
время публикации: 12 августа 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 21:11
Главы МИД 25 стран потребовали от Израиля немедленно пропустить в Газу гуманитарную помощь
AP Photo/Mariam Dagga

Министры иностранных дел 23 европейских стран, а также Австралии и Японии приняли совместную декларацию, призывающую направить в сектор Газы поток гуманитарной помощи. Документ содержит и призыв к освобождению израильских заложников.

"Страдания жителей Газы достигли невообразимого уровня. На наших глазах разворачивается голод. Для того, чтобы его остановить и переломить ситуацию, требуются немедленные действия. Гуманитарное пространство должно быть защищено, нельзя превращать помощь в инструмент политического давления", – говорится в декларации.

Авторы документа призывают Израиль допустить международные гуманитарные организации на территорию сектора и создать условия для беспрепятственного распределения помощи: продовольствия, топлива, чистой воды, медикаментов: "В местах распространения помощи недопустимо применять смертоносную силу".

"Мы благодарны США, Катару и Египту за их усилия по достижению прекращения огня и установлению мира. Прекращение огня необходимо, чтобы остановить войну, обеспечить освобождение заложников и беспрепятственного доступа в Газу гуманитарной помощи", – подводят итог авторы документа.

Декларацию подписали представители Австралии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Исландии, Испании, Японии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании.

