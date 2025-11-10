"Кан": родители Адара Голдина отказались принять у себя дома Биньямина Нетаниягу

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", премьер-министр Биньямин Нетаниягу изъявил желание посетить семью Голдин в Кфар-Сабе после того, как эксперты подтвердили, что из Газы доставлены останки их сына.

Как стало известно корреспонденту "Кан" Анне Пинес, Лея и Симха Голдин отказались принять у себя премьер-министра, передав его команде, что они хотели бы побыть одни.

В тот же вечер родители выступили с заявлением для СМИ: "Мы вернули лейтенанта Адара Голдина, нашего сына, бойца "Сайерет Гивати", для того, чтобы похоронить его на Земле Израиля, – сказала Лея Голдин, мать погибшего военнослужащего. – Мы работали над этим и добились этого благодаря бойцам, которые боролись за то, чтобы вернуть своих: и с поля боя, и из плена. ЦАХАЛ вернул Адара для захоронения в Израиле, и никто другой".

Похороны Адара Голдина состоятся в 10:00 во вторник, 11 ноября, на военном кладбище в Кфар-Сабе.