В субботу, 11 апреля, около 14:35 по ближневосточному времени, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня.

В этом году церемония проходила при соблюдении крайне строгих мер безопасности, напоминавших "ковидные". Число участников церемонии было ограничено.

Сотни полицейских и бойцов пограничной службы (МАГАВ) были дислоцированы на территории Старого города. Они сопровождали и охраняли традиционные процессии на пути к храму, а также следили за соблюдением заранее утвержденных мер безопасности и правил дорожного движения.

Командующий Иерусалимским округом генерал-майор Авшалом Пелед находился непосредственно в храме Гроба Господня и контролировал работу сил полиции.

Как всегда, российские, украинские, греческие и другие YouTube-каналы вели трансляцию церемонии. При этом, как все последние годы, в чатах не утихали политические споры.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) состоит из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию, в пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя), затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь, после этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после чего патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем.

Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня.