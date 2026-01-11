В Шхеме задержана вдова террориста Яхьи Айяша, организатора автобусного террора в 90-х

Полиция округа Иудеи и Самарии сообщила о задержании в Шхеме женщины в возрасте около 50 лет, которая является вдовой Яхьи Айяша – одного из лидеров боевиков ХАМАСа, организатора терактов-самоубийств в автобусах, ликвидированного в 1996 году.

Задержание произведено после публикаций в интернете, приуроченных к 30-й годовщине ликвидации Айяша, которые полиция квалифицирует как подстрекательство, восхваление и поддержку террористических организаций.

По версии следствия, подозреваемая размещала материалы, в том числе пропагандистский ролик, прославляющий Айяша: в видео демонстрируются кадры автобусных терактов, изображения оружия, взрывов и массовых похорон, а также звучит призыв продолжать "путь террора" под заголовком "Вернуть надежду".

В одной из публикаций вдова Айяша писала: "Газа, ты достойна останков того, кто всегда внушал страх врагу – пусть оно будет на твоей земле".

"Инженер" ХАМАСа Яхья Айяш. Краткая справка

Яхья Абд аль-Латиф Сати Айяш родился 6 марта 1966 года в деревне Рафат. Окончил химический факультет университета Бир-Зейт. В 1988 году вступил в ряды террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), был одним из создателей и лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Занимался, в основном, разработкой взрывных устройств. Со временем стал главным инструктором террористов ХАМАСа по изготовлению и применению бомб. В частности, Айяш обучал будущих террористов-смертников и готовил новых "инженеров". На момент ликвидации Яхья Айяш был ответственен за гибель более 70 израильтян.

5 января 1996 года спецслужбы Израиля уничтожили одного из самых опасных палестинских террористов – лидера и инструктора боевиков ХАМАСа Яхью Айяша, более известного под кличкой "Инженер" (Аль-Мухандис). Ликвидация была произведена в ответ на серию терактов, осуществленных при непосредственном участии "Инженера".

Об охоте на Айяша и его уничтожении в 1999-м году историком спецслужб Самуэлем Кацом была написана книга The Hunt For The Engineer. Однако официальные источники до сих пор полностью не подтвердили информацию, изложенную в этой книге.

Достоверно известно, что Яхья Айяш погиб в результате взрыва мобильного телефона, находясь в секторе Газы. По одной из версий, в аппарат Motorola, которым воспользовался Айяш в свой последний день, агентом израильских спецслужб была заложена пластиковая взрывчатка, которая сдетонировала по сигналу, поданному беспилотным летательным аппаратом, когда Айяш говорил по телефону. Не исключено, что спецслужбы использовали родственников и друзей неуловимого "Инженера".

В 2004 году сирийским телевидением был снят сериал о жизни и смерти Айяша. Работа эта была проделана на деньги британских спонсоров, при участии штаба ХАМАСа в Дамаске.

Неполный перечень терактов, подготовленных "Инженером"

06.04.1994 Афула. Заминированный автомобиль врезался в пассажирский автобус. 8 погибших, свыше 50 раненых

13.04.1994 Хадера. Теракт-самоубийство в автобусе. 5 погибших, около 40 раненых.

19.10.1994 Тель-Авив. Теракт-самоубийство в автобусе. 22 погибших, около 60 раненых.

22.01.1995 Перекресток Бейт-Лид, около Нетании. Взрыв на "солдатской тремпиаде": 21 погибший, около 70 раненых.

09.04.1995 Гуш Катиф (сектор Газы). Заминированный автомобиль врезался в пассажирский автобус. 8 погибших, около 40 раненых.

19.05.1995 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе. Около 50 раненых.

24.07.1995 Рамат-Ган. Теракт-самоубийство в автобусе. 6 погибших, около 50 раненых.

21.08.1995 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе. 4 погибших, около 50 раненых.

Ликвидация Айяша не привела к снижению уровня террора. Только в 1996 году, в результате терактов-самоубийств в автобусах (трижды в Иерусалиме и однажды в Ашкелоне) погибли 70 израильтян, около 200 получили ранения.