Внимание, розыск: пропал 59-летний Офер Бен-Шимоль из Рамат-Гана

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 59-летнего Офера Бен-Шимоля, проживающего в Рамат-Гане на улице Моше Шарет. Он рано утром ушел из дома престарелых и с тех пор его местонахождение неизвестно. Судя по всему, речь идет о больном человеке.

Приметы: худощавый, седые волосы, смуглый, карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.