Житель Холона приговорен к 14 годам тюрьмы за попытку убийства бывшей подруги

Окружной суд Центрального округа в Лоде приговорил 38-летнего Феликса Ачильдиева из Холона к 14 годам лишения свободы за попытку убийства женщины, с которой его связывали отношения, в августе 2024 года. Суд также постановил выплатить потерпевшей компенсацию 100 тысяч шекелей. Кроме того, назначено дополнительное условное наказание.

Согласно обвинительному заключению, женщина (жительница Гедеры в возрасте около 30 лет) сообщила Ачильдиеву, что хочет с ним расстаться после того, как узнала подробности его прошлого, которые он от нее скрывал. После разрыва отношений эта женщина переехала жить в дом своих родителей. Однажды утром обвиняемый подкараулил свою бывшую подругу около дома ее родителей. Ачильдиев был на мотоцикле. Он дождался, когда женщина выйдет из дома и сядет в машину. Тогда он подошел, постучал в стекло и попросил о разговоре. Женщина разрешила Ачильдиеву сесть в машину. Во время выяснения отношений Ачильдиев достал нож, нанес ей удар в грудь, затем вытащил из автомобиля и нанес еще девять ударов ножом в спину. Нападавший прекратил наносить удары, так как его заметили прохожие. Он сел в машину жертвы и скрылся на ней с места происшествия. Затем он бросил автомобиль. И скрывался до тех пор, пока не был задержан в отеле в Тверии.

Потерпевшая была доставлена в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом состоянии со множественными ножевыми ранениями. Ее удалось спасти.