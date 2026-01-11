Редман против "Еш Атид": "Эта партия завершила свою историческую миссию"

Кандидат в Кнессет от партии "Демократим" Моше Редман подверг резкой критике партию "Еш Атид".

"Я считаю, что "Еш Атид" завершила свою историческую миссию", – написал Редман в своем аккаунте в социальной сети Facebook. "Причин много, и первая заключается в том, что в течение 13 лет эта партия не смогла представить достойную альтернативу правым фанатикам и популистским бибистам", – пояснил новый политик. Он добавил, что основной причиной, по его мнению, является тот факт, что "в сегодняшнем мире нет места недемократическим партиям, которые представляют либерально-демократический срез общества". Редман пояснил, что "Еш Атид" является "партией одного человека, сконцентрировавшего в своих руках огромные полномочия".

В ответ депутат Кнессета Владимир Белиак ("Еш Атид") заявил: "Прежде чем рассуждать о том, кто завершил историческую миссию в израильской политике, стоит помнить, кто еще ее и не начал – Моше Редман". Тот, кто не понимает, что ближайшие выборы – это не борьба между "Еш Атид" и "Демократим", а между будущим Израиля как еврейского и демократического государства и фашистско-националистической диктатурой, не соответствует тому, что необходимо сегодня".

Конфликт между двумя партиями начался на фоне отказа "Еш Атид" поддержать инициативу Яира Голана по созданию единого блока левоцентристских партий. ""Демократим" – левая партия, мы были и остаемся центристской партией. Нет никакого основания для создания такого блока. Более того, это объединение приведет к тому, что многие избиратели не придут голосовать", – заявил глава "Еш Атид" Яир Лапид на одном из заседаний фракций.