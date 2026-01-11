x
Израиль

ЦАХАЛ атаковал шахты, где "Хизбалла" хранила оружие. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 11 января 2026 г., 15:51 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 15:51
ЦАХАЛ атаковал шахты, где "Хизбалла" хранила оружие. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС Израиля нанесли удары по шахтам подземной террористической инфраструктуры на юге Ливана, которые использовались "Хизбаллой" для хранения оружия и боеприпасов.

В течение последних месяцев была зарегистрирована активность "Хизбаллы" на этих объектах, что нарушает условия соглашения о прекращении огня в Ливане.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.

