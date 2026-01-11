ЦАХАЛ атаковал шахты, где "Хизбалла" хранила оружие. Видео

ВВС Израиля нанесли удары по шахтам подземной террористической инфраструктуры на юге Ливана, которые использовались "Хизбаллой" для хранения оружия и боеприпасов.

В течение последних месяцев была зарегистрирована активность "Хизбаллы" на этих объектах, что нарушает условия соглашения о прекращении огня в Ливане.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.