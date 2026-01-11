Пьяный житель Иегуда напал на мэра города в здании муниципалитета
время публикации: 11 января 2026 г., 14:46 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 15:05
Муниципальный патруль Иегуда в сотрудничестве с полицией задержал 45-летнего жителя города, устроившего дебош в здании муниципалитета. В сообщении пресс-службы полиции сообщается, что подозреваемый совершил нападение на мэра города.
После поступления сообщения об инциденте в мэрию немедленно прибыли сотрудники полиции, подозреваемый был обезврежен и задержан. Сообщается, что в момент нападения на мэра подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ссылки по теме