x
11 января 2026
|
последняя новость: 15:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 15:39
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пьяный житель Иегуда напал на мэра города в здании муниципалитета

Муниципалитеты
Полиция
время публикации: 11 января 2026 г., 14:46 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 15:05
Пьяный житель Иегуда напал на мэра города в здании муниципалитета
Flash90

Муниципальный патруль Иегуда в сотрудничестве с полицией задержал 45-летнего жителя города, устроившего дебош в здании муниципалитета. В сообщении пресс-службы полиции сообщается, что подозреваемый совершил нападение на мэра города.

После поступления сообщения об инциденте в мэрию немедленно прибыли сотрудники полиции, подозреваемый был обезврежен и задержан. Сообщается, что в момент нападения на мэра подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 декабря 2025

В Герцлии разбиты окна в кафе, работающем по субботам. Задержан сын известного активиста "Ликуда"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

Бывший мэр Калансуа обвиняется в нападении на сотрудника муниципалитета