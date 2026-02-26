Лига чемпионов. "Реал" и ПСЖ идут дальше

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Аталанта", "Галатасарай", ПСЖ и "Реал".

Аталанта (Бергамо, Италия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 4:1 (первый матч 0:2)

На 90-й минуте счет был 3:1. Компенсированное время получилось нервным.

На седьмой минуте компенсированного времени арбитр назанчил пенальти в ворота гостей, а также удалил Джорджо Скальвини (Аталанта, сo скамейки запасных), Нико Шлоттербек (Боруссия, со скамейки запасных) и Рами Бенсебаини.

Пенальти реализовал и вывел бергамасков в следующий круг Лазар Самарджич.

Ювентус (Турин, Италия) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 3:2(дополнительное время) (первый матч 2:5)

Основное время туринцы выиграли 3:0.

В дополнительное время голы забили Осимхен и Йылмаз.

"Ювентус" большую часть матча (с учетом дополнительного времени) играл в меньшинстве. На 48-й минуте был удален Ллойд Келли.

ПСЖ (Франция) - Монако (Франция) 2:2 (3:2)

Реал (Мадрид, Испания) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:1 (1:0)

Победный гол на 80-й минуте забил Винисиус Жуниор.