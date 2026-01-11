x
Израиль

23 тысячи детей в Негеве не ходят в школы из-за конфликта с финансированием

Дети
Забастовка
Негев
Бедуины
Школьное образование
время публикации: 11 января 2026 г., 17:39 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 17:39
23 тысячи детей в Негеве не ходят в школы из-за конфликта с финансированием
Chaim Goldberg/Flash90

Образовательные учреждения окружного совета Неве-Мидбар закрылись из-за разногласий по поводу финансирования, и 23 тысячи учащихся, включая 11 тысяч детей из бедуинских населенных пунктов Негева, сидят по домам.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", местные власти конфликтуют с министерством образования из-за бюджета, который не был утвержден и переведен в полном объеме.

В результате этого десятки тысяч школьников были вынуждены вернуться в школы без электричества, уборки и охраны.

Глава Института по развитию Негева Хагай Резник направил экстренное письмо министру образования Йоаву Кишу: он подчеркивает необходимость создания специального управления образования, которое обеспечит непрерывную, стабильную и профессиональную работу с детьми региона.

В нынешней ситуации правительство перечисляет средства на различные "заплатки", а дети становятся заложниками бюджетных разногласий между органами власти.

Израиль
