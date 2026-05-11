Мужчина задержан за приставания к детям на детской площадке в Хадере
время публикации: 11 мая 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 13:29
Полиция Хадеры получила ряд сообщений о мужчине, который приставал к детям на детской площадке в городе и совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия.
После получения сообщений сотрудники полиции начали сбор улик и доказательств и в короткие сроки смогли установить местонахождение подозреваемого и задержать его.
Подозреваемый, житель Хадеры, был доставлен на допрос, по окончании которого помещен под стражу. В соответствии с потребностями следствия и его результатами полиция намерена обратиться в мировой суд Хадеры с просьбой о продлении срока его ареста.
Расследование продолжается.
