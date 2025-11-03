Из-за важной встречи Нетаниягу будет давать показания в суде до 14:00

Окружной суд Иерусалима согласился сократить продолжительность дачи показаний главой правительства Биньямином Нетаниягу. Ранее адвокаты премьера передали его просьбу провести выступление перед судом в укороченном варианте, поскольку у него в расписании важная государственная встреча.

Сообщается, что во вторник, 3 ноября, глава правительства будет давать показания в окружном суде Тель-Авива с 09:30 до 14:00.