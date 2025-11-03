Силы ООН в Южном Ливане сбили израильский дрон. ЦАХАЛ: мандат давно нарушен

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

Инцидент, оставшийся почти незамеченным на фоне эскалации на севере, может оказаться важным сигналом. По данным ЦАХАЛ, французские военнослужащие, входящие в состав сил ООН в Южном Ливане, открыли огонь и сбили израильский беспилотник, выполнявший разведывательный полёт. Как утверждают в армии, подобное происходит впервые за десятилетия.

Об этом в новом выпуске видеоблога рассказал военный обозреватель Давид Шарп. Он напомнил, что израильские беспилотники регулярно летают над районами присутствия ЮНИФИЛ, и это никогда не считалось угрозой. На этот раз, по словам Шарпа, "мультикоптер сбили, потому что он 'слишком активно висел над головами' – объяснение, которого за всё время миссии ещё не звучало".

"Активность не там, где она нужна"

По словам израильских офицеров, подразделения ООН всё чаще выходят за рамки мандата и уделяют больше внимания действиям ЦАХАЛа, чем инфраструктуре "Хизбаллы". Шарп отмечает: в ряде случаев наблюдатели фиксировали перемещения израильских сил, но игнорировали боевиков, которые запускали ракеты буквально в нескольких метрах от их позиций.

После прекращения огня часть функций ЮНИФИЛ оказалась полезной – наблюдатели помогали ливанской армии осматривать заброшенные позиции "Хизбаллы". Однако это не отменяет того, что, по словам источников в армии Израиля, "с каждым месяцем присутствие ООН становится не просто бесполезным, а мешающим".

Полувековой эксперимент подходит к концу

Мандат миссии истекает в 2026 году. В Израиле всё меньше тех, кто считает, что его нужно продлевать. "Десятилетиями тратились огромные деньги, а результат близок к нулю", – говорит Шарп.

Несмотря на давление европейских государств, в том числе Франции, Иерусалим, по словам обозревателя, намерен добиваться завершения миссии. Решение будет зависеть от позиции США.

Давление на "Хизбаллу" растёт

На фоне дипломатических споров продолжается военная кампания Израиля. ЦАХАЛ усиливает удары по объектам и инфраструктуре группировки – от складов до командиров среднего звена. За последние дни ликвидированы несколько боевиков, включая командира подразделения "Радуан". На похоронах присутствовало множество вооружённых активистов – эти кадры, отмечает Шарп, "могут стать материалом для новых распознаваний".

Параллельно министр обороны и официальные представители США предупреждают Бейрут: если процесс разоружения не начнётся, Израиль продолжит эскалацию. На конференции в Бахрейне американский спецпосланник Том Барак подчеркнул – "Хизбалла" всё ещё располагает тысячами ракет и десятками тысяч бойцов.

Логика Иерусалима, утверждает Шарп, проста: либо ливанские власти начинают демонтировать военную инфраструктуру "Хизбаллы", либо это сделает ЦАХАЛ. И в таком случае новая война станет вопросом времени.

"Важные события в Ливане будут происходить и дальше, – подводит итог Шарп. – Скорее всего, очень скоро".

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

