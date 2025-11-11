Продолжаются армейские учения "Рык льва" в Иудее, Самарии и Иорданской долине
время публикации: 11 ноября 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 09:16
ЦАХАЛ продолжает многоуровневые учения под кодовым названием "Рык льва" в Иудее и Самарии, а также в Иорданской долине. Пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает, что в ходе маневров ожидается передвижение военных колонн и техники.
Речь идет о плановых тренировках, в ходе которых отрабатываются сценарии эскалации боевых действий.
В учениях участвуют силы Центрального округа совместно с подразделениями спецназа, ВВС, управлением технологии и логистики, другими родами войск и дополнительными силами.
В рамках учений военнослужащие действуют против групп условного противника, применяя БПЛА и другие средства поражения целей.
В ЦАХАЛе напоминают, что речь идет об учениях, и поводов для беспокойства у гражданского населения нет.
Ссылки по теме