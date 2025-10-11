Управление аэропортов рекомендует пассажирам, вылетающим 13 октября, приезжать в Бен-Гурион поездом
время публикации: 11 октября 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 20:16
Управление аэропортов Израиля рекомендует пассажирам, вылетающим в понедельник, 13 октября, прибывать в аэропорт Бен-Гурион поездом в связи с подготовкой к визиту президента США Дональда Трампа.
Из-за принимаемых полицией мер безопасности ожидаются пробки на дорогах, ведущих к аэропорту Бен-Гурион в период с 06:00 до 14:00:
Все международные рейсы, вылет которых осуществляется из Терминала 1, будут перенесены в Терминал 3.
Ожидаются отмены рейсов из аэропорта Рамон.