Управление аэропортов рекомендует пассажирам, вылетающим 13 октября, приезжать в Бен-Гурион поездом

Управление аэропортов Израиля рекомендует пассажирам, вылетающим в понедельник, 13 октября, прибывать в аэропорт Бен-Гурион поездом в связи с подготовкой к визиту президента США Дональда Трампа.

Из-за принимаемых полицией мер безопасности ожидаются пробки на дорогах, ведущих к аэропорту Бен-Гурион в период с 06:00 до 14:00:

Все международные рейсы, вылет которых осуществляется из Терминала 1, будут перенесены в Терминал 3.

Ожидаются отмены рейсов из аэропорта Рамон.