Стив Виткофф выступит на митинге на площади Заложников в Тель-Авиве

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф выступит в субботу, 11 октября, вечером на еженедельном митинге на площади Заложников в Тель-Авиве.

Ранее Виткофф посетил позиции ЦАХАЛа в секторе Газы вместе с командующим Центральным командованием Армии США Брэдом Купером.

Согласно сообщению, они хотели удостовериться, что отход сил ЦАХАЛа из Газы, являющийся одним из условия освобождения заложников, был выполнен.