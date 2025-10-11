x
11 октября 2025
11 октября 2025
11 октября 2025
11 октября 2025
Израиль

Стив Виткофф выступит на митинге на площади Заложников в Тель-Авиве

Тель-Авив
Заложники
время публикации: 11 октября 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 17:06
Стив Виткофф выступит на митинге на площади Заложников в Тель-Авиве
AP Photo/Mark Schiefelbein

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф выступит в субботу, 11 октября, вечером на еженедельном митинге на площади Заложников в Тель-Авиве.

Ранее Виткофф посетил позиции ЦАХАЛа в секторе Газы вместе с командующим Центральным командованием Армии США Брэдом Купером.

Согласно сообщению, они хотели удостовериться, что отход сил ЦАХАЛа из Газы, являющийся одним из условия освобождения заложников, был выполнен.

Израиль
