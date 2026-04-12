БАГАЦ признал незаконными ограничения на посещения террористов в тюрьмах, введенные Бен-Гвиром

Высший суд справедливости единогласно отменил порядок посещения заключенных, отбывающих наказание за преступления в области безопасности, который был установлен министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Согласно разработанной министром схеме, лишь один представитель от каждой парламентской фракции мог посещать заключенных.

Суд в составе председателя Ицхака Амита, судьи Дафны Барак-Эрез и судьи Давида Минца постановил, что подобное ограничение лишает большинство депутатов возможности осуществлять парламентский надзор за условиями содержания под стражей и нарушает статус каждого члена Кнессета как самостоятельного законодательного субъекта.

Поводом для рассмотрения дела послужила петиция, поданная депутатом Кнессета Ахмадом Тиби.

Вместе с тем суд единогласно отклонил личную просьбу Тиби о встрече с осужденным террористом Марваном Баргути на том основании, что она была рассмотрена и отклонена органами безопасности. При этом суд отметил, что Ахмад Тиби может подать еще одну просьбу о визите.