Израиль

БАГАЦ признал незаконными ограничения на посещения террористов в тюрьмах, введенные Бен-Гвиром

Ахмад Тиби
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 12 апреля 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 20:11
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости единогласно отменил порядок посещения заключенных, отбывающих наказание за преступления в области безопасности, который был установлен министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Согласно разработанной министром схеме, лишь один представитель от каждой парламентской фракции мог посещать заключенных.

Суд в составе председателя Ицхака Амита, судьи Дафны Барак-Эрез и судьи Давида Минца постановил, что подобное ограничение лишает большинство депутатов возможности осуществлять парламентский надзор за условиями содержания под стражей и нарушает статус каждого члена Кнессета как самостоятельного законодательного субъекта.

Поводом для рассмотрения дела послужила петиция, поданная депутатом Кнессета Ахмадом Тиби.

Вместе с тем суд единогласно отклонил личную просьбу Тиби о встрече с осужденным террористом Марваном Баргути на том основании, что она была рассмотрена и отклонена органами безопасности. При этом суд отметил, что Ахмад Тиби может подать еще одну просьбу о визите.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2026

