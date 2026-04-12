В Израиле живут около 111 тысяч переживших Холокост, 2316 репатриировались в последние 10 лет

В преддверии Дня памяти жертв Катастрофы и героизма евреев Управление по правам переживших Холокост опубликовало данные, в соответствии с которыми в Израиле в настоящее время проживают около 111 тысяч переживших Холокост, все они старше 80 лет, 63% из них – женщины.

В начале 2025 года численность евреев в мире составляла около 15,8 миллиона человек, сообщает новостная служба "Кан". Это меньше, чем в 1939 году, накануне Второй мировой войны, когда еврейский народ насчитывал 16,6 миллиона человек.

Вместе с тем центр тяжести еврейского народа изменился кардинально: если в 1939 году на территории нынешнего Израиля жили лишь около 3% евреев мира – 449 тысяч человек, – то сегодня в Государстве Израиль живут около 7,2 миллиона евреев, что составляет около 45% всего еврейского населения мира. США остаются вторым по величине центром еврейского населения – 6,3 миллиона человек, или около 40%.

Все пережившие Катастрофу, живущие сегодня, старше 80 лет, при этом около 28% уже перешагнули 90-летний рубеж. 63% переживших Катастрофу – женщины, 37% – мужчины. Почти половина переживших Катастрофу, 49,3%, – вдовы или вдовцы. В Израиле сегодня живут около 9300 супружеских пар, в которых оба супруга пережили Катастрофу. Эти данные включают не только бывших узников лагерей и гетто, но и выходцев из Ирака, переживших события "Фархуда" в 1941 году, а также евреев Марокко, Алжира и Туниса, подвергавшихся ограничениям и преследованиям при режиме Виши и нацистах.

Около 60% переживших Катастрофу, живущих в Израиле, родились в Европе, при этом крупнейшая группа – выходцы из бывшего Советского Союза, около 36%. Около 37% – уроженцы Азии и Африки, среди них большая группа выходцев из Марокко – 16,9% – и Ирака – 10,9%. В то время как большинство переживших Катастрофу из Германии и Австрии репатриировались в Израиль еще до создания государства, большая часть переживших Катастрофу из бывшего Советского Союза – около 84% – приехала в ходе Большой алии 1990-х годов.

По данным министерства алии и интеграции, за последние 10 лет (с 2016 года) в Израиль репатриировались 2316 переживших Холокост, а после 7 октября 2023 года в Израиль прибыли около 120 переживших Холокост. Больше всего переживших Катастрофу прибыли в Израиль в 2022 году – 815 человек. В настоящее время в Израиле проживают 40136 переживших Холокост, репатриировавшихся в еврейское государство с 1989 года.

Пережившие Катастрофу в Израиле расселены по всей стране, около 95% из них живут в городах. Городом с наибольшим числом переживших Катастрофу является Хайфа – около 7500 человек. За ней следуют Иерусалим – 7100, Тель-Авив-Яффо – 6000, Ашдод – 5500 и Нетания – 5400.