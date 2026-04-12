12 апреля 2026
|
последняя новость: 00:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Верховный суд разрешил к публикации имена братьев, обвиняемых в шпионаже в пользу Ирана

Война с Ираном
Верховный суд/БАГАЦ
шпионаж
время публикации: 12 апреля 2026 г., 23:52 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 23:52
Пресс-служба ЦАХАЛа

Верховный суд разрешил к публикации имена двух братьев, обвиняемых в шпионаже в пользу Ирана. Это 24-летний Меир Нахум из Бейтар-Илита и 28-летний Йосеф Нахум из Модиин-Илита. Судья Алекс Штейн отклонил их просьбу не раскрывать их личные данные, постановив, что принцип открытости судебного разбирательства перевешивает доводы о личном ущербе.

Согласно материалам обвинительного заключения, братья, принадлежащие к ультраортодоксальной общине, поддерживали регулярную связь с иранской разведкой. Меир Нахум выдавал себя за военнослужащего подразделения радиоэлектронной разведки 8200. За свою деятельность он получал крупные денежные вознаграждения от своих иранских кураторов, часть из которых переводил брату Йосефу, обвиняемому в пособничестве в передаче сведений врагу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2026

21-летнему жителю Иерусалима предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2026

В Хайфе выявлена проиранская ячейка, планировавшая покушение на Беннета
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

Четверо военнослужащих срочной службы подозреваются в шпионаже в пользу Ирана