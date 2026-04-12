Верховный суд разрешил к публикации имена братьев, обвиняемых в шпионаже в пользу Ирана

Верховный суд разрешил к публикации имена двух братьев, обвиняемых в шпионаже в пользу Ирана. Это 24-летний Меир Нахум из Бейтар-Илита и 28-летний Йосеф Нахум из Модиин-Илита. Судья Алекс Штейн отклонил их просьбу не раскрывать их личные данные, постановив, что принцип открытости судебного разбирательства перевешивает доводы о личном ущербе.

Согласно материалам обвинительного заключения, братья, принадлежащие к ультраортодоксальной общине, поддерживали регулярную связь с иранской разведкой. Меир Нахум выдавал себя за военнослужащего подразделения радиоэлектронной разведки 8200. За свою деятельность он получал крупные денежные вознаграждения от своих иранских кураторов, часть из которых переводил брату Йосефу, обвиняемому в пособничестве в передаче сведений врагу.