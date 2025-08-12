x
12 августа 2025
12 августа 2025
12 августа 2025
Израиль

Пожар в лесу Эштаоль взят под контроль, ведется тушение нескольких очагов

Пожары
время публикации: 12 августа 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 18:54
Пожар в лесу Эштаоль взят под контроль, ведется тушение нескольких очагов
Фото: עובדי ויערני קק״ל

Лесной пожар, начавшийся в результате возгорания автомобиля на 44-м шоссе, удалось взять под контроль. 11 пожарных расчетов при поддержке четырех самолетов пожарной авиации "Эльад" и пожарных бригад ККЛ занимаются тушением нескольких очагов возгорания.

Отмечается, что огонь перестал распространяться, и в настоящий момент пожарные завершают его тушение. Полиция перекрыла 44 шоссе, чтобы не мешать действиям экстренных служб.

Израиль
