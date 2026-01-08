Скончался пострадавший в результате криминального конфликта на шоссе №6

Мужчина в возрасте около 30 лет, получивший критические огнестрельные ранения на шоссе №6 неподалеку от развязки Эйн-Тут, скончался по дороге в больницу.

Представители "Маген Давид Адом" сообщили, что пострадавшего в критическом состоянии доставили к точке пересечения с бригадой МАДА, и после реанимационных мероприятий во время поездки была констатирована его смерть.

Из больницы РАМБАМ сообщили, что родственники погибшего прибыли в больницу и устроили беспорядки в связи с инцидентом.

Полиция сообщает, что речь идет о криминальном конфликте. Идет расследование, сообщается о задержании подозреваемого в совершении убийства.

Позднее было опубликовано имя погибшего: Шариф Муфак Хадид из Дальят эль-Кармель.