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Израиль

Законопроект о прекращении задержаний дезертиров утвержден ко второму и третьему чтениям

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
время публикации: 12 июля 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 15:25
Законопроект о прекращении задержаний дезертиров утвержден ко второму и третьему чтениям
Tal Gal/Flash90

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, замораживающий задержания ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе.

Речь идет о законопроекте, получившем название "закон об интеграции учащихся йешив". В соответствии с законопроектом аресты учащихся йешив будут приостановлены до ноября 2026 года. Это освобождение имеет статус административного распоряжения. В том случае, если до ноября не будет создано новое правительство, действие распоряжения будет продлено еще на три месяца.

Юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Мири Френкель заявила, что речь идет о дискриминационном законопроекте, который "предоставляет тотальное освобождение определенной группе населения от обязанностей, с которыми связан закон о всеобщей воинской обязанности". "Закон не предлагает какой-либо альтернативы или сдерживающего фактора", – отметила она.

Израиль
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