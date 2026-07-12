Законопроект о прекращении задержаний дезертиров утвержден ко второму и третьему чтениям

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, замораживающий задержания ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе.

Речь идет о законопроекте, получившем название "закон об интеграции учащихся йешив". В соответствии с законопроектом аресты учащихся йешив будут приостановлены до ноября 2026 года. Это освобождение имеет статус административного распоряжения. В том случае, если до ноября не будет создано новое правительство, действие распоряжения будет продлено еще на три месяца.

Юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Мири Френкель заявила, что речь идет о дискриминационном законопроекте, который "предоставляет тотальное освобождение определенной группе населения от обязанностей, с которыми связан закон о всеобщей воинской обязанности". "Закон не предлагает какой-либо альтернативы или сдерживающего фактора", – отметила она.